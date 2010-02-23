В Крыму двое детей госпитализированы с отравлением транквилизаторами
09:58, 23 февраля 2010Разное
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Состояние потерпевших - тяжелое
Двое детей, оставшись дома без присмотра взрослых, съели транквилизаторы в Феодосии в Крыму, в результате чего госпитализированы в больницу.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы крымского управления МЧС, инцидент произошел 22 февраля.
4-летняя девочка и 6-летний мальчик нашли таблетки «Феназепам».
«Дети остались дома без досмотра родителей, нашли медикаменты и съели их», - говорится в сообщении МЧС.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
*** «Феназепам» является высокоактивным транквилизатором. Оказывает анксиолитическое, седативно-снотворное, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие.
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