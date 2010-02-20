В милиции уверены, что в конфликте вокруг "Сяйва" не оплошали

Руководство столичного главка милиции просит народных депутатов решать имущественно-правовые споры исключительно в судебном порядке и подчеркивает законность действий милиции в пятницу во время конфликта вокруг книжного магазина "Сяйво".

Об этом УНИАН заявили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

"Руководство ГУ МВД Украины в Киеве заявляет, что действия сотрудников милиции во время конфликта, который произошел около 16.00 19 февраля возле магазина ""Сяйво", были законными, в рамках компетенции милиции", - заявили в ЦОС.

По данным центра, около 16.00 19 февраля по телефонной линии "102" поступило сообщение о совершении неправомерных действий возле магазина "Сяйво" по улице Большая Васильковская. Следственно-оперативная группа Шевченковского районного управления, которая выехала на место, установила, что около 16.00 по данному адресу прибыл судебный исполнитель, который зачитал решение суда о назначении нового директора этого предприятия. Новоназначенный директор и судебный исполнитель предоставили решение, зашли в помещение магазина и закрылись изнутри.

Милиция ознакомилась с этим решением и не нашла в действиях нового руководителя никаких нарушений закона, подчеркнули в ЦОС.

Между тем, как отметили в главке, через некоторое время к магазину прибыли народные депутаты Кирилл КУЛИКОВ и Владимир ЯВОРИВСКИЙ с еще 30 людьми, которые называли себя представителями организации "Коалиция участников "оранжевой" революции". Используя болгарки, ломы, монтировки, газовые баллончики они пытались проникнуть в магазин, утверждают в ЦОС.

«Так как среди этих людей присутствовали народные депутаты, сотрудники милиции не применяли никаких физических мер по отношению к нарушителям общественного порядка. Народные депутаты высказывали неудовлетворение работой милиции, которая не помогала им зайти в помещение магазина, и угрожали правоохранителям ответственностью», - отметили в ЦОС.

"После того как штурм здания приобрел угрожающий характер и мог привести к столкновению между сторонами, руководство главка в телефонном режиме предупредило народных депутатов, что сотрудники милиции будут применять физическую силу для недопущения беспорядка и возможных телесных повреждений во время конфликта. Только после этого активные действия депутатов и их сторонников прекратились", - подчеркнули в ЦОС.

Все материалы по данному инциденту зарегистрированы в Шевченковском райуправлении милиции, по ним проводится проверка и в 10-дневный срок будет принято решение.

"Предварительным служебным расследованием действий сотрудников милиции установлено, что милиция действовала в соответствии с законодательством", - отметили в главке.

При этом подчеркивается, что сотрудникам милиции, несмотря на давление народных депутатов, удалось предотвратить возможные тяжкие последствия инцидента.

"Руководство главка обращается к депутатам и другим участникам конфликта с просьбой не делать предвзятых выводов относительно действий сотрудников милиции. Рекомендуем гражданско-правовые вопросы и конфликты имущественного характера, которые возникают между сторонами хозяйственной деятельности, решать исключительно через суд, а не способом, который применили возле магазина "Сяйво", - подчеркнули в ЦОС.

В главке напомнили, что это не первая попытка народных депутатов призывать к нарушению общественного порядка и решать имущественные споры нецивилизованным способом, а также препятствовать милиции выполнять свои функции.

По информации правоохранителей, в связи с инцидентом было задержано три человека. Двое из них – люди новоназначенного директора – на них указали народные депутаты. Также задержан человек, прибывший с народными депутатами - у него был изъят газовый баллончик.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 февраля, народный депутат К.УУЛИКОВ заявил об очередной попытке захвата книжного магазина «Сяйво» в центре Киева.

«Более 100 человек крепкого телосложения проникли в середину помещения, выбросили на улицу персонал книжного магазина и устанавливают металлические входные двери на месте сломанных. Директора, его заместителя, юриста и продавцов силой вытолкали на улицу», - заявил К.КУЛИКОВ.

В свою очередь, депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ сообщил, что захватившие книжный магазин «Сяйво» в центре Киева применяли слезоточивый газ и огнетушители, чтобы не пустить в помещение народных депутатов, прессу, работников магазина, а также активистов - защитников магазина.

Присутствующая возле магазина милиция бездействовала, утверждали оба депутата.

Справка УНИАН. 31 декабря 2009 года в столичной прокуратуре заявили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым была завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО Книжный “Магазин “Сяйво” по адресу ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была проведена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате накануне вечером 50 лицами помещения книжного магазина «Сяйво».

Верховная Рада поручила главе Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти К.КУЛИКОВУ и Комитета ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию, сложившуюся вокруг помещения книжного магазина «Сяйво».

Также парламент обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины относительно ситуации вокруг этого книжного магазина.

В свою очередь, заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что сделает все от него зависящее для сохранения книжного магазина «Сяйво».

С 9 февраля в книжном магазине «Сяйво» открылась общественная приемная народного депутата К.КУЛИКОВА.

В Шевченковской районной госадминистрации столицы сообщили, что заседание суда относительно законности продажи помещения книжного магазина «Сяйво» перенесено на 1 марта.