Прокуратура возбудила уголовное дело за невыплату денег студентам

Запорожская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с установлением факта невыплаты 1,4 млн. грн. зарплаты студентам Мелитопольского лицея железнодорожного транспорта, работавшим на объектах Приднепровской ж/д.

Как сообщили УНИАН в транспортной прокуратуре, несовершеннолетние учащиеся Мелитопольского лицея железнодорожного транспорта проходили производственную практику на предприятиях Приднепровской железной дороги. И за работу (согласно законодательству и договору это была именно работа) должны были получать заработную плату, 50% суммы которой должно было поступить на счет их учебного заведения, а еще 50% - выплачено непосредственно студентам.

"Ни сами студенты, ни Мелитопольский лицей железнодорожного транспорта денег - в общей сумме 1,4 млн. грн. - не получили", - констатировали в прокуратуре.

На сегодняшний день данный факт невыплаты средств квалифицирован Запорожской транспортной прокуратурой как преступление, предусмотренное ст. 172 и ст. 365 Уголовного кодекса Украины - "Грубое нарушение законодательства о труде" и "Злоупотребление властью или служебным положением" соответственно.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.