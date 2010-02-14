Во Львове будет заложен Сад мирового украинства

Во Львове на территории Музея народной архитектуры и быта «Шевченковская роща» в июне этого года будет заложен «Сад мирового Украинства».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в этом году Львов уже в третий раз в июне будет принимать украинцев со всех континентов, чтобы во время Международного конгресса «Диаспора как фактор утверждения государства Украина в международном сообществе» его участники обсудили вопрос сотрудничества Украины с мировым украинством, определили механизмы взаимодействия, позаботились о сохранении национальной идентичности.

По этому случаю Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника», который является организатором конгресса, выступил с инициативой заложить «Сад мирового украинства».

«Наш замысел был поддержан городским головой Львова Андреем САДОВЫМ. И очень быстро было найдено место - на территории, которую любят львовяне и гости города, Музея народной архитектуры и быта. Вопрос создания Сада был согласован с директором музея и членами Научного совета», - рассказала УНИАН директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина КЛЮЧКОВСКАЯ.

Она также отметила, что «украинцы каждой страны в этом Саду будут иметь свое дерево. Сад станет символом красоты, силы, собирательным образом украинских традиций, символом сохранения и приумножение нашего украинства, нашего единства, которые будут передаваться из поколения в поколение».