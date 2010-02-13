Льва Симбу из Северодонецка доставили в Харьков в тяжелом состоянии (фото)

Льва Симбу, который замерзал в частном передвижном зверинце «Маугли» в Северодонецке (Луганская область), доставили в Харьковский зоопарк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковского горсовета со ссылкой на начальника городского управления культуры Светлану БАБИЦКУЮ.

По ее словам, Симбе «оказана первая помощь, его состояние достаточно тяжелое, но жизни ничего не угрожает».

С.БАБИЦКАЯ также сообщила, что рассматривается возможность принять в Харьковский зоопарк всех животных из Северодонецкого зверинца. Но, по ее словам, для этого суд должен принять соответствующее решение. На лечение и содержание льва будут выделены деньги из специального фонда зоопарка, а когда будет принят бюджет на 2010 год, в нем будут предусмотрены средства на содержание всех животных, отметила начальник горуправления культуры.

Фото - УНИАН