Секцией башенного крана раздавило двух строителей – из Украины и Абхазии

В Москве, на стройплощадке жилого комплекса в воскресенье при подъеме башенного крана обрушилась одна из его секций, повлекшая смерть двух рабочих – граждан Украины и Абхазии.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры, «рабочие стояли под этим краном, в результате они погибли».

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье – «нарушение строительных правил, повлекшие смерть двух и более лиц».