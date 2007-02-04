Секцией башенного крана раздавило двух строителей – из Украины и Абхазии
16:49, 04 февраля 2007Разное
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Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело
В Москве, на стройплощадке жилого комплекса в воскресенье при подъеме башенного крана обрушилась одна из его секций, повлекшая смерть двух рабочих – граждан Украины и Абхазии.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры, «рабочие стояли под этим краном, в результате они погибли».
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье – «нарушение строительных правил, повлекшие смерть двух и более лиц».
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