Секцией башенного крана раздавило двух строителей – из Украины и Абхазии

16:49, 04 февраля 2007
Разное
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Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело

В Москве, на стройплощадке жилого комплекса в воскресенье при подъеме башенного крана обрушилась одна из его секций, повлекшая смерть двух рабочих – граждан Украины и Абхазии.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры, «рабочие стояли под этим краном, в результате они погибли».

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье – «нарушение строительных правил, повлекшие смерть двух и более лиц».

 

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