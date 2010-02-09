ВР постановила отпраздновать 75-летие Национального ботсада

Верховная Рада Украины приняла постановление “О 75-летии со времени основания Национального Ботанического сада им. Н.Н.Гришко НБС НАН Украины”. Его авторами являются наредпы Александр ТРЕТЬЯКОВ и Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 335 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено торжественно отметить 21 сентября 2010 года на государственном уровне 75-летие со времени основания Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко.

Кроме того, ВР рекомендовала Кабинету министров Украины в месячный срок со дня принятия этого постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по отмечанию на государственном уровне 75-летие со времени основания Национального ботанического сада, который в месячный срок после образования должен разработать и утвердить план мероприятий.

Также Кабмин должен предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете на 2010 год средства на финансирование проведения мероприятий по отмечанию 75-летия со времени основания Национального ботанического сада; обеспечить проведение ремонта помещений Национального ботанического сада и прилегающей территории; обеспечить издание и введение в обращение в установленном порядке почтовой марки и конверта, посвященных 75-летию со времени основания ботсада.

Также ВР рекомендовала Государственному комитету по телевидению и радиовещанию Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с отмечанием 75-летия со времени основания Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко, организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные этой дате.