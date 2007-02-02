Как долго продлится зима? Спросите Фила... (фото)

Как долго еще продлится зима на территории США расскажет в пятницу американский "народный метеоролог" сурок Фил, проживающий в городе Панксутони (штат Пенсильвания).

Каждый год 2 февраля его извлекают из норы на свет, чтобы определить, скоро ли придет весна. Если заспанный прорицатель увидит собственную тень, гласит народная примета, то тепла ждать еще полтора месяца. Если же будет пасмурная погода, то весна не за горами.

Как показывает статистика, сурки скупы на оптимистические прогнозы. За 121 год, что в США существует традиция ежегодно тревожить зверька по кличке Фил, он видел собственную тень 96 раз. И это не на шутку расстраивает многих американцев, которые быстро устают от зимы и скучают по весенним денькам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Впрочем, их спешит успокоить Национальное управление по проблемам океана и атмосферы. Согласно его анализу, за последние годы Фил "в большинстве случаев не обнаруживал способностей предсказателя погоды".

Фил делает свой прогноз погоды в торжественной обстановке при большом скоплении народа. Традиция отмечать День сурка (Groundhog Day) соблюдается с 1886 года, а занесена она в Новый свет немецкими иммигрантами. Правда, роль "предсказателя" в Германии XIX-го века, согласно примете, выполнял барсук. Но, так как барсуки в Пенсильвании не водятся, эту задачу возложили на сурка. "Метеоролог" живет в замечательных условиях. В норе у Фила постоянно поддерживается определенная температура, его обслуживают лучшие ветеринары. Зверька отлично кормят, о чем свидетельствует его вес - более 9 килограммов, хотя в дикой природе его вес должен колебаться от 6 до 8 килограммов. Рацион Фила из Панксутони состоит из зелени, фруктов, овощей и воды.

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