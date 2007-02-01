ДТП на трассе Киев–Чоп: 5 человек погибли, еще двое - в реанимации

Пятеро человек погибли вчера в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 581 км. автотрассі Киев–Чоп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, водитель легкового автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес - Спринтер". В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человек погибли на месте ДТП, еще 2 - в больнице. Кроме того, 2 пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы.

Как отметили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, за сутки на территории страны зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, во время которого погибли 20 человек и 154, - травмированы.