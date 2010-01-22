В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей тортами.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Борис ДВОРНЫЙ, события, давшие основания для возбуждения уголовного дела по ст. 157 Уголовного кодекса Украины - "Препятствование свободному волеизъявлению граждан на выборах президента путем подкупа", имели место 15 января в с. Елисеевка Приморского района Запорожской области.

"Проведя проверку по заявлениям граждан, прокурор Приморского района Запорожской области установил, что действительно 15 января в с. Елисеевка 4 неизвестных, одетых в одежду с символикой одного из кандидатов в Президенты, препятствовали свободному волеизъявлению нескольких жителей села путем вручения им тортов и поздравительных открыток с портретом кандидата в Президенты и уговаривали граждан отдать свои голоса за данного кандидата", - сообщил Б.ДВОРНЫЙ.

По его словам, на сегодняшний день следствие по уголовному делу проводит прокуратура Приморского района Запорожской области, дело взято на контроль облпрокуратурой.

Как сообщал УНИАН, ранее органами прокуратуры Запорожской области были возбуждены уголовные дела по факту подкупа избирателей путем оформления для них бесплатной подписки на одну из запорожских ежедневных газет и путем вручения им продуктовых наборов.