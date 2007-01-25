Министр обороны доволен сотрудничеством с Черноморским флотом

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает высокий уровень сотрудничества украинских ВМС с руководством Севастополя и командованием ЧФ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в вечернем эфире ТРК ВМС Украины „Бриз” А.ГРИЦЕНКО, в частности, отметил: „у нас налажено достаточно нормальное сотрудничество и с председателем Севастопольской городской государственной администрации, и Севастопольского городского совета, и то, что не решалось годами с точки зрения встречных шагов власти для решения проблем военных, в первую очередь жилищных проблем, начало решаться”. А.ГРИЦЕНКО добавил: „и нормальное сотрудничество командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря ТЕНЮХА на уровне местной власти. Это хорошо”.

Кроме того, как отметил руководитель оборонного ведомства, „мы проводим встречи и в другом формате. И каждый раз, когда я приезжаю в Севастополь, мы обязательно встречаемся: министр обороны, командующий ВМС Украины и командующий ЧФ РФ. Так же, как это было сегодня. И я хочу сказать, что за период моей деятельности на посту министра обороны, после того, как мы договорились с министром обороны России Сергеем ИВАНОВЫМ, и потом здесь с командующим флота (очевидно, имеется в виду командующий ЧФ РФ - УНИАН), не было ни одной войны информационной, конфликтности в отношениях между командующими”. По словам министра, командующие ориентированы „на производительную, дружескую ежедневную работу. И так оно есть”. Как сказал А.ГРИЦЕНКО, „вы не увидите войны пресс-служб, вы не увидите взаимных публичных обвинений со стороны одного или другого адмирала. Адмирал занимается флотом, войсками, выполняет очень важные задачи, а все публичные вещи, заявления, - это вопросы политиков”. И эти вопросы, как сказал А.ГРИЦЕНКО, „взяли на себя министр обороны Украины и министр обороны Российской Федерации. И сегодня я поблагодарил командующих за то, что им удается бесконфликтно решать те вопросы, которые касаются обеспечения совместной деятельности фактически двух флотов”. Это, по мнению А.ГРИЦЕНКО, „приносит ощущение покоя для людей”. „Нам абсолютно не нужно напряжение”, - подчеркнул министр.