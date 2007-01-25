Киевский суд встал на сторону Януковича в деле о бездеятельности Ющенко

Киевский апелляционный суд признал немотивированным отказ Печерского райсуда г. Киева рассмотреть исковые заявления Кабинета министров к главе государства по факту бездеятельности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в части освобождения председателей районных государственных администраций по представлению правительства.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ. Министр отметил, что Киевский апелляционный суд постановил вернуть указанные иски в Печерский районный суд и принять их к рассмотрению.

Как сообщалось, в декабре 2006 года Кабинет министров Украины направил четыре административных иска по факту бездеятельности Президента Украины В.ЮЩЕНКО в части освобождения председателей районных государственных администраций по представлению правительства.

Три иска касались трех председателей из районных госадминистраций Киевской, Луганской и Полтавской областей относительно которых Кабинет министров направил Президенту представления на их освобождение на основании решения местных советов о недоверии этим руководителям. Однако глава государства никак не отреагировал на представление Кабинета министров.

Еще один иск касался назначения Президентом одного из председателей районной государственной администрации в Винницкой области без представления Кабинета министров Украины.

Печерский районный суд Киева отказался рассматривать исковые заявления Кабинета министров к Президенту по существу, вернув их правительству для подачи в надлежащий суд.