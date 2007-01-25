70-летний немец на «Шевроле» врезался в витрину в центре Киева (фото)

Необычное для Киева ДТП в духе голливудовских боевиков произошло в центре столицы в среду днем. «Шевроле-лачети» влетел в магазин импортной посуды на улице Красноармейской 66/68, пишет «Сегодня». Автомобиль снес входные двери и остановился на пороге. К счастью, в этот момент посетители не пытались зайти или выйти из магазина, В противном случае пострадали бы не только двери и иномарка.

За рулем машины находился 70-летний гражданин Германии Юрген Шредер. Он утверждал, что приехал в Киев на несколько дней, и как раз в день происшествия очень торопился в аэропорт. Это он постоянно повторял инспекторам ГАИ, упирая на то, что через полтора часа у него самолет в Амстердам. Немец не хотел дожидаться представителей страховой компании (разбитую машину он взял напрокат в аэропорту «Борисполь»).

Согласно предварительным выводам сотрудников ГАИ, когда немец выехал на тротуар, машину понесло. А дверь магазина сыграла роль «отбойника».

Однако, частично отошедшие от шока продавцы рассказали корреспонденту издания, что по словам виновника происшествия, он перепутал газ с тормозом, когда парковался. Магазин собирается предъявлять претензию за причиненный ущерб. Правда, пока неизвестно, каким образом. Иностранец уже улетел…