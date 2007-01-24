Двое рабочих погибли, сорвавшись с чердака
23:12, 24 января 2007Разное
415 0
Монтировали мансарду над 4-м этажом
В Харькове погибли двое рабочих, которые сорвались с чердака дома.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла сегодня утром. Двое работников фирмы (1964 и 1983 г.р.) сорвались с мансарды (чердачного помещения, приспособленного для проживания людей), над четвертым этажом, во время монтажа балкона.
Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter