Двое рабочих погибли, сорвавшись с чердака

В Харькове погибли двое рабочих, которые сорвались с чердака дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла сегодня утром. Двое работников фирмы (1964 и 1983 г.р.) сорвались с мансарды (чердачного помещения, приспособленного для проживания людей), над четвертым этажом, во время монтажа балкона.

Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.