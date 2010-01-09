В Донецке столкнулись два авто и автобус: четверо раненых

Вчера в 19 часов в г. Донецке на ул. Петровского водитель автомобиля “Volkswagen passat”, двигаясь в направлении пл. Победы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с автомобилем “Hyundai sonata”, который двигался впереди в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автомобиль “Volkswagen”, продолжив движение, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом, в котором находились 12 пассажиров.

В результате ДТП четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГКБ №14 г. Донецка.