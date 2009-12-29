В Киеве спасали людей в автомобилях, на которые свалились деревья

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве в связи с осложнением погодных условий просит граждан ограничить пребывание на улице, воздержаться от выездов на личном автотранспорте, а также парковать автомобили подальше от деревьев.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГУ МЧС в Киеве.

По данным пресс-службы, в связи с осложнением погодных условий столичные спасатели работают в усиленном режиме, без отдыха. С ночи и до 10 часов утра спасатели осуществили 55 выездов на помощь населению.

В частности, говорится в сообщении, спасены люди в автомобилях, на которые упали деревья по адресам: ул. Фучика, 3, в Соломенском районе; ул. Демеевская, 53, в Голосеевском районе; Оболонский проспект 14-А в Оболонском районе.

Оказана помощь жителям дома №13 по ул. Чернобыльской в Святошинском районе по устранению угрозы от упавшего на дом дерева.