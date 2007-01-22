Скажи «Нет!» платным туалетам

Мнение

Вот вы тут все о высоком пишете: Верховная Рада, Кабмин, Президент. Это, конечно, все очень захватывает, и мои проблемы как проблемы маленького человека вас, может, заинтересуют мало. Но в ситуации, о которой я говорю, наверняка оказывался каждый, поэтому, думаю, есть смысл высказаться.

Я часто вместе со своими друзьями люблю посидеть вечером в каком-нибудь фаст-фуде – благо, таких сейчас открылось немало, здесь светло, недорого и уютно. Однако в последнее время наблюдается нездоровая, на мой взгляд, тенденция. Все чаще в таких заведениях стали делать платной услугу посещения туалета. Выглядит это унизительно: прежде чем навестить заветное место, вы должны здесь что-то купить, а иначе – никак. Затем вам выдают чек с кодом замка уборной. Изнемогая от желания «попудрить носик», вы выстаиваете очередь, расплачиваетесь за взятые блюда, потом находите столик, ставите на него поднос, и, если еще не потеряли чек, двигаете в туалет. Допустим, за это время ваш завтрак, обед или ужин прибрать не успели, но, вернувшись к пище, вы застаете ее уже изрядно остывшей.

Чего же так опасается руководство «Макдональдса» и «Домашней кухни»? Что в их туалеты зайдут люди, которые не купили у них ни куска хлеба? Или того, что в них поселятся бомжи? Может, они опасаются за чистоту этих туалетов, экономя на зарплате за лишнюю пару часов работы уборщицы? Неужели это все так накладно? Не знаю, нарушает ли такое положение права потребителя, но лично мне это очень неприятно, особенно если учесть, что в столице, да, собственно, и во многих других городах Украины катастрофически не хватает общественных туалетов.

Как несогласный с такой политикой, я регулярно провожу акции протеста против творимого произвола. Нет, речь идет не том, чтобы справлять нужду под самыми стенами этих самых фаст-фудов. Просто каждый раз, посидев в таком заведении, я громко сообщаю стоящим под дверью людям «секретные» цифры. При этом замечаю, что часть нуждающихся тут же направляется к ватерклозету. Призываю вас всех принять участие в акции протеста: сегодня код на двери «Трапезной» на Подоле 808. А вы какие знаете сегодняшние коды?

Анатолий Сулханов, г. Киев