В США свирепствует сильный циклон

На равнинные штаты США обрушился новый циклон, передает телекомпания НТВ.

В Нью-Мексико, Техасе и Оклахоме объявлено штормовое предупреждение. Там резко понизилась температура воздуха, началась метель. Синоптики считают, что на юге страны за сутки может выпасть до 30 сантиметров осадков.

В Канзасе сильный снегопад уже стал причиной многочисленных ДТП. В Оклахоме непогода оставила без электричества 40 тысяч человек.

Страна еще не успела оправиться от предыдущего удара зимней стихии, который стал причиной гибели 74 человек. Большинство стали жертвами автомобильных катастроф на обледеневших дорогах.