Прицеп, убивший 10 человек, подпадает под уголовную статью

В Винницкой области возбуждено уголовное дело по факту выпуска в рейс технически неисправного грузового автомобиля MAN, причастного к дорожно-транспортному происшествию с 10 погибшими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД в Винницкой области Василий ПОЛИЩУК.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств) Уголовного кодекса - это уже второе уголовное дело возбужденное в этом деле.

В.ПОЛИЩУК объяснил, что на изъятом сцепном устройстве прицепа грузовика были выявлены следы сварочных работ, что недопустимо во время эксплуатации прицепа. Кроме того, в момент обрыва сцепного уклада, прицеп изменил траекторию движения, выехав на полосу встречного движения, что свидетельствует о неисправности его тормозной системы.

Он также отметил, что правила эксплуатации прицепов допускают, что в случае отцепки прицепа, в нем должна сработать система торможения, что останавливает прицеп, не изменяя траекторию движения.

Кроме того, Немировский районный суд в Винницкой области арестовал на 2 месяца 39-летнего жителя Черновицкой области, водителя грузового автомобиля MAN, причастного к осуществлению выше отмеченного ДТП.

Как сообщал УНИАН, раньше по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч.3.

5 декабря в 21:30 на автодороге вблизи села Райгород на Винниччине во время движения грузового автомобиля по неустановленным обстоятельствам отсоединился причеп. После отсоединения причеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузо-пассажирским автобусом Фольксваген-транспортер, водитель которого перевозил 11 пассажиров.

В результате ДТП 10 человек - водитель и 9 пассажиров автобуса – погибли, еще два пассажира автобуса травмированы.