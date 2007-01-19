Автомобиль ГАИ насмерть сбил пешехода

В Запорожье автомобиль Госавтоинспекции насмерть сбил пешехода.

Как сообщили УНИАН в Запорожском облуправлении ГАИ, трагедия произошла накануне в 7.20 утра на центральном проспекте Запорожья - проспекте Ленина.

"По предварительным данным, виновник ДТП со смертельным исходом - сам пострадавший: мужчина выскочил на проезжую часть в неустановленном месте - практически над подземным переходом на пересечении проспекта Ленина и ул. Сталеваров", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, что в этот момент участок дороги был столь заполнен автомобилями, что, несмотря на примененное экстренное торможение, избежать столкновения возвращавшейся с патрулирования машины ГАИ и пешехода не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Однозначно обстоятельства и причины трагедии установят сотрудники следствия, которые на данный момент продолжают проводить следственные действия.