Украинские «Золушки» считают в Европе знаки внимания

Бальный зал - роскошный и вместе с тем уютный. Гости разговаривают, разбившись на группы.

Мачеха Золушки шепчется с Анной и Марианной, склонившись над большой записной книгой, очень похожей на бухгалтерскую.

Лесничий дремлет возле них.

Анна: Запиши, мамочка, принц глянул в мою сторону три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один, вместе - пять.

Марианна: А мне король сказал: «очень рад вас видеть» - один раз, «ха-ха-ха» - один раз и «проходите, проходите, здесь дует» - один раз. Вместе - три раза.

Лесничий: Зачем вам нужны все эти записи?

Мачеха: Ах, муж дорогой, не мешай нам веселиться!

Анна: Папа всегда ворчит.

Марианна: Такой балл! Девять знаков внимания со стороны высоких персон!

Мачеха: Уже будьте спокойны, теперь я вырву приказ о зачислении моих дочерей в бархатную книгу первых красавиц двора.

Евгений Шварц, «Золушка»

О, какая невиданная в своей живости полемика разгорелась в конце прошлой недели! Кого же больше любит Европа – Юлию Владимировну Тимошенко или Виктора Андреевича Ющенко? Кому там улыбнулись? По поводу кого вздохнули? Кого попросили пройти, потому что дует из окна? И смех, и грех. Воистину, пустите Дуньку в Европу...

Команды сразу двух украинских Золушек побывали в Бонне на съезде эдакой «Европейской народной партии». Одна «бедная родственница» Юлия Тимошенко лично возглавила делегацию. Конечно, с «большой записной книжкой, похожей на бухгалтерскую» под мышкой. Другой «Золух» - Виктор Ющенко, остался в Киеве, а его представляла «значительная фея» Вера Ульянченко. С собственным калькулятором.

И пошли меряться «знаками внимания высоких персон»! Без оглядки на враки, их разоблачение и бесстыдные «отмазки». Сначала пресс-служба БЮТа радостно рапортует: «генсек ЕНП Антонио Лопес-Истуриса поддержал кандидата в президенты Тимошенко». Правда, в Украине никто толком не знает, что то за «Европейская народная», но звучит, черт побери. Вероятно, весь «народ Европы» поддержал единодушно нашу премьершу.

Тут же «конкурирующая фирма», то есть, партия «Наша Украина», вполне бескорыстно (зарплаты же региональные организации так и не получают) отданная Президенту Ющенко, опровергает «манипуляции» бютовцев: «демократия - это не фамилия, а общечеловеческая ценность, и демократический политик никогда не позволит себе манипуляции с официальными заявлениями европейских партий». Мол, этот, со сложной фамилией «Лопес-Истуриса», не вспоминал в своем выступлении ни одной конкретной фамилии.

А он таки не вспоминал фамилий, тот Антонио, 39-летний европейский «принц», который 10 лет назад начал политическую карьеру помощником премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара. Говорил об объединении перед вторым туром вокруг «единого кандидата от демократических сил» и недопустимости победы «антидемократов» (интересно, ему о Лозинском или там Губском что-нибудь рассказывали?). Даже большой симпатик Юлии Владимировны (а раньше – Ющенко) экс-министр МИД Борис Тарасюк о выступлении «генсека» промолчал, но должен был признать, что в «тактичном» тексте заявления ЕНП для украинских СМИ по поводу выборов Президента в Украине не указывается фамилия кандидата в Президенты, «которого должны были бы поддержать проевропейские политические силы Украины». При этом Тарасюк прибавил, что фамилия Юлии Тимошенко вспоминается лишь «в контексте преодоления экономического кризиса как фамилия человека, который способен справиться с его вызовами».

Промоутер Тимошенко на западном направлении вице-премьер Григорий Немыря и ее пресс-секретарь, недавняя звезда ТК «Интер» Марина Сорока засуетились, ища «отмазку». И «родили» такую информационную конструкцию: "Ее (Тимошенко) представили как героя Оранжевой революции, действующего премьер-министра Украины и будущего президента". И такую форму представления якобы слышали все участники Конгресса ЕНП. Вот и был "сигнал о поддержке ее кандидатуры на будущих выборах президента". А в своем выступлении Лопес-Истурис фамилию Тимошенко все-таки не вспоминал. Из этических, как сказал Немыря, соображений.

В подтверждение такого замечательного «представления» Тимошенко на съезде ЕНП пресс-служба Тимошенко даже разослала видео, на котором женский голос за кадром объявил: "Дамы и господа, действующий премьер-министр Украины и будущий президент Украины Юлия Тимошенко". Правда, кем была та женщина с приятным голосом, непонятно. Может, Денисовой или Королевской. Хотя нет, слишком хорошее английское произношение.

Помня о том, что лучшая защита – это нападение, Григорий Немыря атаковал в ответ эту «въедливую» Веру Ивановну: а вот не встречалась Ульянченко, как хвастается всем, с президентом Европейского парламента Ежи Бузеком. Врет «Ющенкова няня». О, как обиделась «Наша Украина» за свою лидершу! Не позволим распространять недостоверную информацию! Была, была встреча у Веры Ивановны с еще одним «европейским принцем» - Ежи Бузеком, президентом Европейского парламента (не так давно был преподавателем института провинциального городка Гливице). Даже договорились, что он в Украину приедет и с Ющенко встретится!

Непристойно все это звучит и выглядит. Насколько же безумный комплекс неполноценности нужно иметь, чтобы себя так вести. И это же не только Европы и ее «принцев» касается. Еще недавно Тимошенко угодливо хихикала в ответ на казарменные шутки Путина в отношении главы (такого-сякого, но главы) украинского государства Ющенко и президента Грузии Михаила Саакашвили, которого Юлия Володимиривна не раз называла личным другом. А ее соперник в борьбе за «трон» - Виктор Янукович позорился в Москве на съезде «Единой России», не будучи допущенным ни к Путину, ни к Медведеву, получив слово для выступления в конце партийного мероприятия, когда оба лидера оттуда уже ушли. Все равно с жалким видом читал речь.

Теперь будем ждать третьей серии похода «украинских Золушек» за «знаками внимания». Еще в Штатах не были они, неполноценные наши. Вперед, за улыбками и вздохами! Хоть за какими-то знаками внимания!

Как там у Шевченко: «...може вдарять Або дулю дати Благоволять, хоч маленьку, Хоч півдулі, аби тілько Під самую пику»...

Николай Писарчук