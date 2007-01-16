Здравствуйте, я ваш министр, или Кто дальше плюнет

Карьерная история министра иностранных дел уже давно перестала быть смешной. Смеяться несколько раз подряд над одним и тем же пальцем как-то даже неприлично.

Но и в новом году тема спорного статуса Тарасюка не сходит с первых страниц изданий. Следовательно, остается актуальной, особенно на фоне послепраздничной информационной диеты.

Без преувеличения, “дело Тарасюка” - не просто краеугольный камень отношений между ветвями власти. Оно является индикатором и властных, и политических отношений на высшем уровне.

И, кажется, столь запущенной ситуация еще не была никогда. Здесь видим целую цепочку событий, в которой фигурируют все органы центральной власти. Сначала парламент игнорирует Конституцию и принимает решение об отставке министра. Министр игнорирует это решение ВР и продолжает работать. Потом тот же Парламент игнорирует решение суда, который отменяет решение депутатов, мол, нас оно не касается. Здесь же вырисовывается позиция Президента, которая и выказывает его политическую слабость. “Тарасюк должен работать, и на заседание Кабмина буду водить его за руку”, - приблизительно такая по содержанию фраза прозвучала из президентских уст дважды, но настолько тихо, что за кулисами правительства и Парламента его дважды никто не услышал. Вместо этого складывается абсурдная ситуация, когда Тарасюка (опять дважды!) не пускают на правительственные заседания, при чем защищают двери от него не только правительственные чиновники, но и специально приставленные к ним депутаты-регионалы. Чем опять выражают неуважение к суду, Президенту и, в конечном итоге, самому министру.

Тарасюк тоже чихать хотел на своих “коллег” по правительству и даже на замечание своего шефа – Януковича. И без любых анонсов и визирования премьером суточных, отправляется в командировку в Прагу. После чего пресс-службы МИД и КМУ (фактически подконтрольные Тарасюку и Януковичу соответственно) соревнуются в том, кто дальше плюнет. Уступать ни одна из сторон не собирается, упрямство Тарасюка просто поражает, а Янукович применяет новое ключевое слово “генпрокуратура”.

Я попробовал примерять на себя такую ситуацию на своем, не министерском уровне. И понял, что выходит полная дурка. Что прав мой знакомый политолог, который говорит, что хороший дипломат никогда не создаст конфликтной ситуации.

И что, хоть и плюют они друг на друга, а не доплевывают. Больше всего достается этому изувеченному политиками государству.

Андрей Кравченя, Киев