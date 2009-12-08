ГАИ изъяла у водителей свыше 500 поддельных спецпропусков

Руководство ГАИ намерено активизировать работу по выявлению и изъятию недействительных специальных документов у водителей, дающих некоторые преимущества на дороге.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ, комментируя публикацию в одном из СМИ, которое зафиксировало наличие так называемого «оперативного талона» у водителя автомобиля, обслуживавшего ранее экс-премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сегодня задача поставлена, чтобы все такие талоны (не только этой машины касается, нет здесь никакой «целевой охоты» на кого-то), а просто любой талон, который недействителен, чтобы они проверялись активно, по компьютеру. И в случае, если он не выдавался, либо он уже просрочен и видно, что уже совсем другая подпись (имеется в виду руководителя МВД – УНИАН), будут изыматься и сдаваться в установленном порядке», - сказал С.КОЛОМИЕЦ.

При этом он подчеркнул, что, «как правило, оперативный талон не дает права нарушать Правила дорожного движения: он только говорит о том, что запрещено проверять автомобиль, пассажиров и грузы, которые перевозятся в нем. В противном случае толковый сотрудник ГАИ знает, как поступать… Сотрудник ГАИ сразу может проверить талон, передав его данные дежурному».

По словам начальника ГАИ, оперативный талон, выданный на автомобиль, о котором идет речь в публикации, был предоставлен в период, когда МВД Украины руководил Василий ЦУШКО. «Это - не талоны, которые выдавались в период работы нынешнего министра. Но образцы еще, к сожалению, не поменялись. Вот они тогда талон и получили, когда он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) был действительно охраняемой особой, когда действительно его охраняли специальные службы. Естественно, он потом не был сдан никуда - он остался. Возможно, его и показывают сегодня», - заметил С.КОЛОМИЕЦ.

Продолжая тему, он подчеркнул, что на сегодня в ГАИ существует «фактический один документ, который дает определенные преимущества, это – оперативный талон». «Он выдается на автомобили разведки (нашей, СБУшной), т.е. на автомобили, которые иногда выступают не под своими номерами. Они имеют такие талоны для того, чтобы не рассекречивать, чем они занимаются», - сказал начальник ГАИ.

С.КОЛОМИЕЦ подчеркнул, что такого рода документы выдаются оперативными службами «в установленном порядке». «Наши МРЭО вообще никакого отношения к их выдаче не имеют: даже мы не должны знать, на какую машину этот талон выдан, потому что она может выполнять любые оперативные задачи. Они печатаются на «пластике» и там подпись министра, она факсимильная. Если такой талон выдается, министр его не подписывает – подпись заложена в компьютере», - добавил он.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, такой талон выдается только на определенный автомобиль с указанием номера его кузова, и «должен использоваться только на тот автомобиль, на который выдается и, естественно, только по работе».

Кроме того, начальник ГАИ проинформировал о том, что в нынешнем году только в Киеве у водителей было изъято свыше 500 поддельных специальных пропусков и удостоверений, выданных, якобы КГГА, ВР, Государственной судебной администрацией, Высшим административным судом и т.д. Также было составлено более 600 протоколов за нарушение правил оснащения автомобилей специальными сигнальными и звуковыми приспособлениями.