99-летняя летчица снова совершила полет на вертолете

99-летняя летчица из Эльдорадо-Хиллс, штат Калифорния, совершила облет окрестностей на вертолете Robinson R-44 Raven II, пишет в субботу газета The Sacramento Bee.

Дорис Локнесс (Doris Lockness), которой в феврале 2010 года исполнится 100 лет, начала летать в 1939 году. Она получила летные права на управление вертолетами, планерами, автожирами и гидросамолетами.

Полет над Калифорнией на высоте около 1200 метров продолжался около часа. Несмотря на то, что Локнесс не управляла воздушными транспортными средствами уже 15 лет, она справилась с заданием. По словам Джона Кроуфорда, который находился в кабине в качестве второго пилота, пожилая женщина впечатлила его своими навыками.

Кроуфорд решил сделать Локнесс подарок, предоставив вертолет для прогулки, когда прочел о ней в The Sacramento Bee. Перед полетом Локнесс призналась, что немного нервничала, однако, выйдя из кабины, начала рассуждать о следующем вылете, отмечает издание.

Лента.ру