В Киеве горел Троещинский рынок

Сегодня в Киеве на Троещине был ликвидирован пожар на рынке по продаже мебели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре по спецлинии «01» поступило в 12.51.

Выяснилось, что в результате проведения сварочных работ загорелся один из павильонов с посудой и хозтоварами. Огонь быстро распространился на соседние торговые павильоны.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения сразу же приступили к тушению пожара, стараясь отсечь пламя от других торговых павильонов. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и большая пожароопасная загруженность торговых точек. Огонь потушили через 20 минут - в 13.14.

В результате пожара пострадало 5 павильонов: в одном из них товары сгорели полностью, в остальных четырех частично повреждено имущество (посуда, хозтовары, мебель).