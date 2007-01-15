На таиландском курорте погибла украинка

На таиландском курорте Кох-Самет в результате пожара погибла украинская туристка, сообщает в понедельник газета "Бангкок пост".

По данным издания, 43-летняя женщина, имя которой не сообщается, поселилась в одном из бунгало на курортном острове 10 января.

По словам представителя местных властей, о пожаре сообщила подруга погибшей, услышавшая ночью крики о помощи. Проснувшись, она увидела, что соседнее бунгало охвачено огнем.

Другие отдыхающие погасили огонь, однако помощь пришла слишком поздно.

По мнению подруги погибшей, причиной пожара могла стать привычка последней курить в постели перед сном. Проводится расследование трагической смерти.

РИА Новости