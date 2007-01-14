Гигантской панде прописали диету

14:46, 14 января 2007
Разное
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Все ради продолжения рода

Любимец публики в чиангмайском зоопарке на севере Таиланда - гигантская панда Чуан-Чуан немного располнел: он весит 150 кг, что на 10 кг больше нормы. Зоологи опасаются, что лишний вес может помешать ему обзавестись потомством, и прописали чревоугоднику специальную диету, ограничив животное в дополнительном питании.

Ученые не забыли и о важности физических нагрузок. Медвежонка будут вынуждать больше двигаться, располагая корм в более отдаленных местах вольера. Зоологи не впервые пытаются создать максимально комфортные условия для продолжения рода этих бамбуковых медведей. Например, в 2006 году в вольере специально был установлен телевизор, где транслировались деликатные сцены интимного общения панд в брачный период. Это, по мнению ученых, должно было подтолкнуть Чуан-Чуана повторить увиденное со своей подружкой Лиин-Хуэ. Даже когда Чуан-Чуан вернет себе былую "спортивную" форму, момент спаривания может быть отложен до февраля или марта, отметили специалисты, пояснив, что эти экзотические обитатели чутко реагируют на погодные условия. 

ICTV

 

 

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