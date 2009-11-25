С тигрицей Путина все в порядке

С тигрицей, которой премьер-министр РФ Владимир ПУТИН год назад надел ошейник со спутниковым передатчиком, все нормально - она жива и здорова, у нее родился тигренок.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА «Новости».

«Не так давно ученые, которые работают над проектом по изучению амурского тигра на Дальнем Востоке, меняли ей ошейник, поскольку в предыдущем сели аккумуляторы», - сообщил Д.ПЕСКОВ.

По его словам, сейчас "идет наладка системы связи, которая позволит отображать передвижение тигрицы".

Д.ПЕСКОВ также сообщил, что ученым, которые меняли ошейник на тигрице, удалось надеть такое же устройство и на ее детеныша.

Пресс-секретарь главы правительства поблагодарил всех, кто проявляет интерес к судьбе тигрицы, и попросил их не волноваться.

Ранее СМИ сообщали, что уссурийская тигрица, на которую В.ПУТИН в сентябре прошлого года одел ошейник с радиомаяком, исчезла с экранов радаров.

По словам представителя Всемирного фонда дикой природы РФ Владимира КРЕВЕРА, «с середины сентября устройство не передавало сигналов, что может быть связано как с разрядкой аккумулятора и поломкой самого устройства, так и с деятельностью браконьеров».

По информации фонда, ежегодно в России жертвами браконьеров становятся от 30 до 50 амурских тигров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году В.ПУТИН одел на шею тигрицы, которую временно усыпили снотворным, ошейник с радиомаяком. При помощи этого устройства пользователи интернета могли в режиме он-лайн следить за перемещением животного в лесах Дальнего Востока.