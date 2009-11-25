Равноприближенность или разновекторность?

Премьер-министр Юлия Тимошенко, очевидно еще со времен первого премьерства, поставила себе задачу-максимум наладить эксклюзивный канал коммуникации с Кремлем... Принято считать, что дипломатия – искусство возможного. Это аксиома для всех стран, кроме, очевидно, Украины. Только у нас Глава государства, гарант Конституции может начать переговоры о пересмотре газовых соглашений с Россией с откровенно жестких заявлений в адрес Кремля. Возможную реакцию руководителей России предвидеть нетрудно. Правда, при этом все мы слышим, что Виктор Андреевич искренне любит рядового россиянина, который не несет ответственность за действия и заявления собственной политической элиты. Такое впечатление, что выбивать повышенные тарифы на транспортировку газа и снижать его цену для Украины украинский Президент будет не с Дмитрием Медведевим, а с “маленькими россиянами”.

Украина может гордиться новыми, после Оранжевой революции 2004 года, демократическими традициями, свободой слова и публичностью политического общения. За всем этим приехали к нам признанные авторитеты в журналистике – Савик Шустер и Евгений Киселев. Но почему никто не говорит, что авторитет и рейтинг того же Путина сегодня после почти трех каденций не опускается ниже 50%? А Президент Ющенко, войдя во власть с такими же показателями, через четыре года уходит в историю с намного худшим электоральным показателем.

Конечно, можно сказать, что это очевидная судьба любого реформатора, который решился на нужные, но жесткие социально-экономические, структурные реформы в демократическом государстве. Но в нашем случае структурного реформирования не было. А то, что может напоминать такую деятельность, очень тяжело связать с Ющенко. И при всем этом со стороны команды Президента звучат жесткие заявления и претензии к прежним партнерам, остаткам политической команды, очевидным и скрытым оппонентам, представителям других ветвей власти, в конце концов – собственному народу.

За всю каденцию Ющенко во взаимоотношениях Украины и России сложилась парадоксальная ситуация: Президент Украины делает вид, что он несомненный авторитет для Кремля, а политическая власть России делает вид, что нынешний Глава государства Украина – временное неудобство, ошибка истории, которая будет исправлена на ближайших выборах. Отсюда – оригинальный способ общения между президентами (вспомните образцы эпистолярного жанра), проблемы в газовой сфере, громкие скандалы с привлечением Европы, публичное игнорирование институтов власти стран-соседей. Можем ли мы говорить, что это укрепляет демократические традиции в Украине, усиливает авторитет нашей власти на международной и внутренней арене, укрепляет экономическую независимость Украинского государства?..

Премьер-министр Юлия Тимошенко, очевидно еще со времен первого премьерства, поставила себе задачу-максимум наладить эксклюзивный канал коммуникации с Кремлем. И это после того, как Путин позволил себе крайне неосмотрительную одностороннюю ставку на Януковича на предыдущих президентских выборах. Что имеем сегодня? Политические полумаргиналы и представители второго эшелона российской политической элиты традиционно поддерживают ПР и Януковича, совершают политические визиты и раздают почетные грамоты. При этом немногие могут отрицать, что сегодня беспрекословный лидер электоральных симпатий в России Владимир Путин разговаривает в Украине исключительно с Юлией Тимошенко. И это касается не только вопросов газоснабжения, но и межгосударственного сотрудничества во всех сферах общественной жизни. При этом от Тимошенко не требуют затрагивать вопросы русского языка, пересмотра статуса Тузлы или признание Абхазии и Южной Осетии. И этому взаимопониманию не мешает эффективный диалог главы украинского правительства с Западом. Еще одним доказательством такого общения, выгодного для обеих стран, стала встреча в Ялте на заседании глав правительств стран СНГ.

Таким образом, имеем две модели межгосударственных отношений. Какая из них отвечает национальным интересам? Кто из выразителей этих стратегических схем больший защитник национальных интересов, а кто из политических лидеров и кандидатов в президенты представляет большую угрозу для суверенитета? Конечно, все точки над “і” расставит история. Но она делается сегодня, нами, именно здесь и именно сейчас. Потому ответ каждый, по крайней мере для себя, должен дать сегодня.

В Украине стали понемногу отходить от последствий международного финансового кризиса. Но до сих пор нет ответа на главный вопрос – как выходить из внутреннего политического кризиса. Наоборот, обострение предвыборной борьбы влечет и кризис межгосударственных взаимоотношений. И если раньше большинство отечественных политологов утверждали, что российскую карту в Украине разыгрывали из Москвы, то сегодня мы становимся свидетелями, как Кремль превращают в фактор украинской политики отечественные лидеры общественного мнения. Более того, актуализируя в обществе тему возможности или невозможности приватизации украинской ГТС, прихода на стратегические объекты украинской экономики российского капитала, пересмотра статуса Крыма, команда Президента фактически подталкивает к таким действиям своих внешних оппонентов. Кому от дискуссии на эту тему будет лучше? Где те доказательства национальной измены, о которой говорили в СП? Кто защитит нас от этой измены и кто понесет ответственность в случае, если все это – откровенная ложь? В конце концов, в стране такое количество резонансных дел, что справедливое завершение судебными приговорами даже 5 процентов из них хватило бы для наглядной реализации лозунга “Бандитам – тюрьмы”.

Нашим кандидатам есть на чем строить кампанию внутри Украины. И не стоит в нашу внутреннюю дискуссию втягивать внешние авторитеты.

Ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Москва не решат за нас наши внутренние проблемы. Так, может, пришло время прекратить оглядываться в разные стороны мира, а внешнюю политику проводить исходя из тех возможностей, которые есть у Украины? И выбирая между многовекторностью или одновекторностью, возможно, стоит вести “равноприближенную политику”, что и пытается делать Юлия Тимошенко, с нашими всеми партнерами – как на Востоке, так и на Западе?..

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций