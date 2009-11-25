В Харькове иномарка врезалась в автобус: 11 пассажиров ранены

Сегодня в Харькове в 06.20 на перекрестке проспекта Орджоникидзе и улицы Мира водитель автомобиля «Skoda Favorit» при выезде с второстепенной дороги на главную не отдал преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «БАЗ-2215».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после мощного удара автобус перевернулся. На момент дорожного происшествия в салоне автобуса находились 14 пассажиров.

В результате ДТП десять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля “Skoda” получили телесные повреждения.