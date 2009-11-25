Газовые страсти: кремлевская “дельточка” и выборы в Украине

Можно только догадываться, что ОНА ему наобещала и какие контрмеры и компромат ОН заготовил, чтобы опередить вероятный и неотвратимый кидок. Сплошной адреналин... Это вам не пресные переговоры с прогнозируемыми лидерами Европы... Мнение Дайте мне вентиль, пустите меня на один лишь день к газовой трубе, и я растворюсь, исчезну навсегда, никогда больше не буду маячить перед вами – голубая мечта моего однокурсника из КПИ.

Слова “газ”, “Газпром”, “газовый контракт”, “газовая принцесса” и производные от них звучат в Украине в конце каждого года не реже, чем мат слова на строительстве. Украинский народ также с нетерпением ожидает предновогодних обращений-запугиваний – от злобного Куприянова добренькому Миллеру и их шефам из Кремля.

Как же это мы дожили до того, что вроде бы простые товарно-денежные отношения приобрели такой абсурдно-резонансный характер?

Природный газ – это смесь газообразных углеводородов, преимущественно метана, этана, пропана и т. п., что образуется в земной коре. Вид полезных ископаемых, что по конституции Российской Федерации, как и остальные недра, принадлежит народу.

Около 70–90% природного газа России добывает ОАО «Газпром», сформированный в 1989 году на базе Министерства газовой промышленности с государственной долей 50% + одна акция. Номинально руководят Газпромом правление и топ-менеджмент, а фактически кремлевская власть.

ГДЕ МОЯ ДЕЛЬТОЧКА?

Цена на газ. Учитывая относительно незначительную себестоимость и высокий спрос, цена на газ назначается и зависит от конъюнктуры рынка. Экономика здесь отступает на второй, хоть и очень важный, план. А сам процесс назначения цены для конкретного покупателя обрастает событиями, достойными лучших экшен-детективных блокбастеров. Здесь есть все, что сопровождает безумные теневые деньги: подкуп, шантаж, политическое давление, холодная война, постоянные скандалы и много другой грязи. На газовых переговорах, за закрытыми дверями и в режиме строгой секретности, на кон выставляется все, что имеет стоимость. В итоге официальная цена – та, которую показывают народу, может подскочить или упасть в разы по сравнению с предыдущей. Но полная цена будет всегда отвечать рыночной в данный промежуток времени.

Вообще людям показывают две-три цифры: цену на границе, бытовую цену, объемы. Потом специализированные институты, организации, эксперты учитывают все возможные характеристики, факторы, риски для разработки и обоснования стратегической и очень секретной формулы цены на газ. Чем больше экспертов – тем более факторов. Понятно, что заказчик в Кремле не будет читать все это многокилограммовое месиво отчетов, рекомендаций и диссертаций. «Не царское это дело», и не за это он платит. Потому на стол попадают те же две-три цифры плюс еще одна, но важнейшая – навар, дельта (Д).

Бизнесмены и чиновники любовно называют “Д” “дельточкой”. Без “Д” бизнеса не бывает.

Но какой бизнес в госструктуре?

Если у вас возникает такой вопрос, то вы не знаете России.

Представим такую сцену. Кремль... ВВП и ДАМ рассуждают о государственных интересах. В частности, обсуждают газовую дельточку. Заходит секретарь. Там вот ходоки из Киева прибыли. Какие и чего хотят? Бело-голубые... Газ, чтобы как можно подешевле. А как платят “Д”? Прямо в Швейцарии, на ваш банковский счет. О! Пишите 50 баксов за тысячу кубов и объявите, что украинский и российский народы – братья навеки... Проходит несколько лет. Сцена та же. Снова ходоки из Киева. Уже оранжевые. Просят газ как можно дешевле. А дельточка? Да, говорят, что они таким не занимаются, но если вам не жаль подать и им на откат, то будут очень благодарны. Шо?! Объявить цену максимальную и передать народу, что Украина – враг. А чего? Ну, например, потому, что хочет в НАТО. Так и мы же... Мы – другое дело. Нам все можно.

Осень 2009 года... Сцена та же. Ходоки из Киева. В белом, с косой. Просит более дешевого газа. А дельточка? Говорит, что готова на все. О, наконец, то, что нам нужно. Заказывай Ливадийский дворец. Будем короновать на губернаторство Малороссии. А Янукович? Пойдет вторым номером, на подстраховку. Рисковать не будем. Выведем обоих во второй тур – а дальше того, кто больше прогнется. И объявите, что украинский и российский народы опять братья навеки.

И вот встреча в Ливадии. Цена вопроса так высока, что наша железная леди теряет уважение и к себе, и к государству, премьером которого имеет честь быть, и к собственному народу, и к его Президенту. Можно только догадываться, что ОНА ему наобещала и какие контрмеры и компромат ОН заготовил, чтобы предупредить вероятный и неотвратимый кидок от леди Ю. Сплошной адреналин. Это вам не пресные переговоры с прогнозируемыми лидерами Европы.

Официально леди Ю уже заявила, что цена на газ в следующем году практически не изменится, а договор – «стандартный». Как будто раньше подписывали нестандартные. Официальную часть цены газа покажут, какую надо. Кто бы сомневался. Тоже мне новость... Особенно для “регионалов”, которые до сих пор хвастаются, что при них газ был по пятьдесят. Нарисуют и по двадцать, если очень понравитесь. Вот только, при любом расписании украинский народ заплатит полную цену. А российский – тот, что по конституции владелец недр, соответственно получит «шиш». Все четко.

ГДЕ ЗАЛОЖЕНА ВЫГОДА ГТС. Международные контракты, кроме цены, содержат много других условий, как то: качество, количество, объемы, графики поставок, транспортировки и так называемые специальные условия. Транспортировка регламентируется шестнадцатью типами условий поставки товара. Например, в соответствии с требованиями EXW, или FCA право собственности на товар передается в месте производства. Для газа – это Западная Сибирь. А дальше – магистральные трубопроводы по бескрайним российским просторам за счет покупателя. Усушка, утруска, российское разгильдяйство. Сколько газа исчезнет! И уже не только Украина тырит газ, но и Россия крадет! Потому-то Москва придерживается других условий – поставка и по России, и по Украине. И свой бардак не показывать и Украину обвинить в разворовывании.

Для обычного экономического договора тут, бесспорно, применили бы условие относительно поставок товара к российско-украинской границе. На границе подписывается акт приемки-сдачи по объемам, химическому составу, густоте. И все. Пусть теперь Европа переживает, крадут ли газ в Украине, или нет. Такой подход поддерживает и Украина как транзитер газа, и Европа – как покупатель. Но только не Москва. Им нужен контроль над украинской ГТС, который в таком случае будет потерян. Кроме того, это гарантирует Кремлю дополнительные доходы за счет навязанного низкого тарифа на транзит газа.

Вообще в бизнесе не бывает отношений, выгодных только одной стороне. Бизнесовые отношения фиксируются на бумаге в виде договоров. Если договор выглядит выгодным только одной стороне, то это значит лишь, что выгоды второй стороны спрятаны в специальных условиях, предыстории или устных договоренностях, например, в откатах. В нашем случае каждая экономическая составляющая газового договора связана с политикой на основе устных обещаний, заверений и клятв. То есть это уже не экономический договор, а скорее политически-экономический сговор. В результате таких сговоров высвобождается колоссальный финансовый ресурс, вполне достаточный для выведения в президенты нужных кандидатов. А может, и нет?

НАЙДЕТСЯ ЛИ УКРАИНСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКОЙ ПАРЕ?

Кремлевские политтехнологи разработали безотказную концепцию: «двойка» – выведение обоих зафрахтованных кандидатов во второй тур. Янукович – по юго-восточным территориям, а Тимошенко – по центру и западу. Противопоставить этому можно только другую двойку, дружно проголосовать за нее и выбить зафрахтованных из гонки уже в первом туре.

По западу лучший кандидат - нынешний Президент Ющенко. И рейтинг у него далеко не 2%. Мой знакомый возглавляет центр социальных исследований. Они действительно работают на заказ, но делают это фундаментально, имея под рукой студентов. Так вот они знают реальную картину и докладывают о ситуации заказчикам. А публикуют уже откорректированный рейтинг. Деньги же нужно зарабатывать... Это также объясняет ту истерическую компанию травли Ющенко в СМИ и даже на 95-ом квартале. Потому что очень боятся...

По центру, югу и востоку и вообще по Украине, по моему мнению, нет лучшего кандидата, чем Сергей Тигипко. Отвечает всем требованиям. Янукович рядом с ним может служить только фоном, даже не декорацией.

Вывод: выбор всегда есть. Голосовать против всех нельзя в любом случае. Это неумно.

Московской паре нужно противопоставить украинскую и провести ее во второй тур. Это сохранит нам и восемь миллиардов эфемерного долга за невыбранный газ и атомный цикл и многое другое, уже сгоряча наобещанное зафрахтованными кандидатами, да еще и сохраним свободу.

Виктор Малей, г. Киев