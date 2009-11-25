В Рио-де-Жанейро запретили продажу кокосов
07:37, 25 ноября 2009Разное
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До Олимпиады осталось всего 7 лет
Власти Рио-Де-Жанейро в рамках кампании по "очистке" города перед Чемпионатом мира-2014 и Олимпиадой-2016 запретили продажу кокосов на улицах, сообщает AFP. Запрет вступит в силу 1 декабря.
По мнению чиновников, кокосы делают город грязным - каждый вечер на улицах и пляжах скапливаются около 30 тонн объедков, которые в свою очередь способствуют размножению грызунов. В первую очередь - крыс.
Мэр города Эдуардо Паэс заявил, что запрет может быть пересмотрен, если местные власти убедятся в том, что жители и гости города начали убирать за собой.
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