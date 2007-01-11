Выявлен подпольный цех по производству штифтов для зубопротезирования

Сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского облУВД выявлен подпольный цех, в котором осуществлялось массовое производство анкерных штифтов широко использующихся в стоматологической практике для зубного протезирования.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, "сотрудниками милиции установлено, что производство осуществлялось с рядом грубых нарушений: техусловия процесса не прошли предусмотренной законодательством регистрации и проверки, оборудование (токарные, шлифовальные и фрезерные станки) частично вообще были изготовлены кустарным способом".

При этом, по данным ЦОС, продукция подпольного цеха использовалась одной из крупнейших стоматологических фирм Запорожья.

"Широко разрекламированные ее высокие технологии оказались на самом деле кустарным производством, организованным на территории одного из запорожских автотранспортных предприятий", - сообщили в ЦОС.

В ходе обыска в подпольном цеху сотрудники милиции изъяли свыше 70 тысяч готовых штифтов для зубопротезирования, на сумму в120 тыс. грн.

Сейчас правоохранителями проводится работа по установлению сроков работы и стоматологических клиник - клиентов подпольного цеха. Проводится ряд экспертиз для установления степени опасности штифтов кустарного производства для здоровья тех, кого протезировали с их использованием.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.