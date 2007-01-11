В Хмельницком накрыли подпольный детсад

Подпольный детский сад выявили сотрудники управления налоговой милиции областной ГНА в городе Хмельницком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ГНА, детсад длительное время функционировал без государственной регистрации в органах местного самоуправления, без получения разрешения санитарно-эпидемиологической службы и соответствующей лицензии, чем были нарушены требования действующего законодательства Украины. Организовала подпольное детское заведение в арендованном помещении местная жительница, бывшая воспитательница одного из городских детских садов.

На протяжении полгода это теневое заведение посещали от десяти до пятнадцати малышей. На содержание одного ребенка подпольщики собирали средства наличными в сумме 350 гривен ежемесячно. При этом, по информации налоговиков, уходом детей в заведении не слишком занимались. Например, ежедневное меню малышей состояло из вермишели "Мивина" или "Галина Бланка". Кроме того, что воспитанники детсада не имели возможности пользоваться горячей водой, холодная проточная вода в заведении также была проблемой.

В соответствии с предписанием работников санитарно-эпидемиологической службы города Хмельницкого, подпольный детский сад закрыт до принятия решения согласно действующему законодательству. Сейчас по указанному факту проводится проверка.