Женщина упала в 10-метровый канализационный колодец

В Херсоне чудом не погибла женщина, упав в открытый канализационный колодец 10-метровой глубины.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью при ГУ МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел 17 ноября около 02.20 ночи в Суворовском районе Херсона.

46-летняя женщина, сойдя на обочину с проезжей части, не заметила открытого колодца и упала на глубину 10 м. На ее крики о помощи отреагировали жители ближайшей многоэтажки и позвонили по телефону по номеру “101”.

Спасатели областного МЧС не без трудностей подняли пострадавшую из колодца и до приезда “скорой” оказали первую помощь. Женщина получила травму головы и находилась в шоковом состоянии от пережитого. Спасатели же уверены: женщине повезло, поскольку на дне колодца были металлические элементы, ударившись о которые, она могла погибнуть.

В настоящее время пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении областной клинической больницы.