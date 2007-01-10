В Крыму в ДТП один россиянин погиб и трое травмированы

В Симферопольском районе Крыма на автодороге Херсон-Красноперекопск-Симферополь в дорожно-транспортном происшествии погиб один россиянин, еще трое граждан РФ получили травмы различной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

По информации ГАИ, автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился житель Краснодара, по неизвестным причинам (предположительно, водитель уснул за рулем) выехал за проезжую часть и врезался в дерево.

От полученных в результате аварии травм погиб пассажир иномарки - житель Краснодара, 1941 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили водитель (1965 года рождения) и пассажирка (1973 года рождения), а также 4-летний ребенок - все жители Краснодара.

Как сообщает ГАИ, всего за минувшие сутки в Крыму произошло три ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.