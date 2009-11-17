Информагентство по ошибке похоронило бельгийскую королеву

Национальное бельгийское агентство Belga по ошибке передало информацию о кончине королевы-матери. Об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse.

Недоразумение произошло после того, как неизвестный, подписавшийся как "Господин Любой", оставил в микроблоге агентства запись по-фламандски о том, что королева Фабиола умерла. В сообщении также говорилось о том, что вероятной причиной кончины королевы стало сильное расстройство по поводу развода ее внука, принца Лорана.

После того, как стало известно о недоразумении, агентство официально принесло свои извинения за дезинформацию. Однако многие сотрудники считают, что ситуация с сообщением о смерти королевы-матери достаточный повод, чтобы закрыть новостной микроблог, или, как минимум, ввести строгую систему проверки информации. По их мнению, возможное повторение подобных ситуаций в будущем будет подрывать репутацию агентства.

Изначально Begla запустило блог для того, чтобы обыкновенные жители имели возможность делиться с агентством своими новостями. Оставленные таким образом сообщения, максимальным объемом в 160 символов, рассылаются всем подписчикам агентства наряду с новостями, написанными профессиональными журналистами.

Лента.ру