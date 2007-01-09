Почему Лукашенко стал «мерзавцем» для русских

Мнение из Беларуси

Суверенитет и независимость не продаются ни за какие нефть или газ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. "Суверенитет и независимость – это святое, как и постулаты, которые проповедует Христианство", – подчеркнул глава государства. По его словам, как бы ни было трудно, "мы должны жить на своем клочке земли и беречь его". Александр Лукашенко напомнил, что в годы Второй мировой войны Беларусь потеряла около трети населения. "Наш народ заслужит нормальное отношение к себе и уважение", – заявил президент. Он также подчеркнул, что белорусы выдержат любые нападки и давление и "не позволят никому издеваться над собой".

По поводу слов Лукашенко. То он был самый большой друг русских, а теперь сразу стал мерзавцем. Не хочет входить в состав империи? В этом суть изменения отношения к нему. Естественно, он борется за свою власть. Для нас же, белорусов, проблема в сохранении страны. Колонией не хочется быть. Да и других нехороших явлений в этом случае навалится выше крыши. А цены на газ и нефть не смертельны. Чем мы хуже чехов, поляков, словаков и словенцев? Живут люди, и мы будем жить.

Помнится, приехали осенью 1996 года из Москвы в Минск, во время процедуры импичмента президенту Лукашенко, председатели обеих палат Селезнев, Строев и примкнувший к ним Зюганов. Против Лукашенко были и белорусские коммунисты. Вы думаете, российские коммунисты проявили пролетарскую солидарность? Ошибаетесь. Они поддержали Лукашенко. Империя превыше всего! И все эти годы Кремль всеми силами поддерживал его. В надежде аншлюса Беларуси. Но Лукашенко оказался не полностью управляемым из Кремля. Теперь русские получают по счетам. И пусть кто-нибудь назовет его американским ставленником! Вот если бы имперцы не лезли во внутренние дела Беларуси, то сейчас не было бы нефтегазовой войны. И всего этого дебоша.

Белорус, г. Минск