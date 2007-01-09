Почему Лукашенко стал «мерзавцем» для русских
Пусть кто-нибудь назовет Лукашенко американским ставленником!.. Русские получают по счетам... Вот если бы имперцы не лезли во внутренние дела Беларуси, то все было бы иначе... Мнение из Беларуси
Мнение из Беларуси
Суверенитет и независимость не продаются ни за какие нефть или газ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. "Суверенитет и независимость – это святое, как и постулаты, которые проповедует Христианство", – подчеркнул глава государства. По его словам, как бы ни было трудно, "мы должны жить на своем клочке земли и беречь его". Александр Лукашенко напомнил, что в годы Второй мировой войны Беларусь потеряла около трети населения. "Наш народ заслужит нормальное отношение к себе и уважение", – заявил президент. Он также подчеркнул, что белорусы выдержат любые нападки и давление и "не позволят никому издеваться над собой".
По поводу слов Лукашенко. То он был самый большой друг русских, а теперь сразу стал мерзавцем. Не хочет входить в состав империи? В этом суть изменения отношения к нему. Естественно, он борется за свою власть. Для нас же, белорусов, проблема в сохранении страны. Колонией не хочется быть. Да и других нехороших явлений в этом случае навалится выше крыши. А цены на газ и нефть не смертельны. Чем мы хуже чехов, поляков, словаков и словенцев? Живут люди, и мы будем жить.
Помнится, приехали осенью 1996 года из Москвы в Минск, во время процедуры импичмента президенту Лукашенко, председатели обеих палат Селезнев, Строев и примкнувший к ним Зюганов. Против Лукашенко были и белорусские коммунисты. Вы думаете, российские коммунисты проявили пролетарскую солидарность? Ошибаетесь. Они поддержали Лукашенко. Империя превыше всего! И все эти годы Кремль всеми силами поддерживал его. В надежде аншлюса Беларуси. Но Лукашенко оказался не полностью управляемым из Кремля. Теперь русские получают по счетам. И пусть кто-нибудь назовет его американским ставленником! Вот если бы имперцы не лезли во внутренние дела Беларуси, то сейчас не было бы нефтегазовой войны. И всего этого дебоша.
Белорус, г. Минск