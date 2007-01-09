Аварийный сухогруз ”Одиск” стоит в Керченском порту под арестом

Сухогрузное судно "Одиск", которое перевозило химикаты, находится в Керченском порту под арестом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, такое решение принял Керченский городской суд по иску потерпевшей, которая будет судиться с судовладельцем о возмещении ей причиненного ущерба.

Вопрос возмещения ущерба, причиненного государству и окружающей среде, уже решает и прокуратура, которая готовит судебные иски. Сумма ущерба устанавливается.

Как отмечает пресс-служба, у прокуроров "возникли специфические вопросы" к грузовладельцам, владельцам судна, должностным лицам ряда контролирующих органов Керчи и портовых властей. В результате ненадлежащего выполнения должностных обязанностей с их стороны стала возможна трагедия, которая забрала жизни двух моряков - гражданина России и Украины. По факту халатности, следствием которой стала смерть двух моряков, прокурором АРК Виктором ШЕМЧУКОМ возбуждено уголовное дело по ст.367 ч.2 Уголовного кодекса Украины, которое расследуется следственной группой прокуратуры автономии. "Уже сегодня можно утверждать, что перед законом будут отвечать капитан судна, его старший помощник и контролирующие службы портового надзора", - отмечает прокуратура Крыма.

Следователи также проверяют, как экипаж, лишь накануне нанятый на судно с опасным грузом, был проинструктирован и как придерживался правил техники безопасности, имелись ли соответствующие лицензии, почему не работали газоанализаторы, которые должны были предупредить о превышении предельно допустимых норм яда в воздухе.

Отдельно прокуратура спросит и с тех, кто должен был проверить судно перед выходом в море, кто выдал разрешение на перевозку опасных грузов на судне, переоборудованном в ноябре 2006 года в Турции из перевозчика сельхозпродукции. Соответствующее поручение уже послано в Российскую Федерацию, морской регистр которой подтверждал наличие на судне всех необходимых систем безопасности для перевозки опасных грузов.

Как сообщал УНИАН, 5 января судно "Odisk" (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун) транспортировало 2000 тонн химических веществ (ферросиликомарганца) из порта Керчь в турецкий порт Искандерун. Капитан корабля сообщил дежурную службу Ялтинского морского порта об отравлении химическими веществами 5 членов экипажа (состав экипажа 10 человек - 6 граждан Украины и 4 - Российской Федерации), из которых два человека скончались.

В ходе спасательных работ экипаж был снят с судна на берег.