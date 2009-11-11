«Запорожец» сбил скутер: один подросток погиб, другой - травмирован

В Херсонской области автомобиль «Запорожец» сбил скутер с двумя подростками: один из них погиб, другой - травмирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, 10 ноября в 15.40 в г. Новая Каховка 19-летний водитель легкового автомобиля «ЗАЗ 110307» во время выполнения поворота налево не предоставил преимущество в движении мопеду «Ямаха», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 19-летний водитель мопеда от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а 16-летний пассажир мопеда с диагнозом «открытый перелом правого предплечья» был доставлен в городскую больницу.