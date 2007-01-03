Шумахер купил одну из самых дорогих машин в мире (фото)

Семикратный чемпион мира по "Формуле-1" немец Михаэль Шумахер, который в прошлом году завершил спортивную карьеру, приобрел в качестве подарка на день рождения раритетный автомобиль Shelby Cobra Daytona, сообщает немецкое издание Express.

В 60-х годах прошлого века в мире было сделано всего шесть таких машин, разработанных специально для автогонок, точнее, для гонок серии GT, в которых в то время доминировала марка Ferrari. Дизайн кузова для Shelby Cobra Daytona придумал Питер Брок, а шасси и подвеску спроектировал Боб Негштад.

Пять из этих машин были сконструированы в Италии, и их владельцы давно известны, а шестая машина была собрана в США, причем данные о ее владельце были потеряны на три десятилетия. Историки и коллекционеры считали, что автомобиль потерян, однако в 2001 году был найден в Калифорнии.

Владельцем машины была Донна О`Хара, которая покончила жизнь самоубийством. За права на машину в судебном порядке боролись друг О`Хары, которому автомобиль должен был достаться согласно завещанию, и ее мать. Эксперты оценили эту машину в 4 миллиона долларов.

Express не уточняет, владельцем какой именно машины стал Михаэль Шумахер – итальянской или американской сборки.

Автолента.ру