На мосту Патона водитель на смерть сбил двух работников ГАИ

В Киеве на мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вине пьяного водителя, погибли двое работников дорожно-патрульной службы столичного Управления ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, трагедия произошла 2 января около 23.30. Сержанты милиции Олег Шинкаренко и Руслан Остапченко на проезжей части оформляли материалы ДТП. В это время со стороны проспекта Воссоединения в направлении площади Великой Отечественной войны по левой полосе двигался автомобиль „ВАЗ - 2105”, водитель которого, как выяснилось впоследствии, находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель совершил наезд на двух работников Госавтоинспекции, а затем на водителя автомобиля-эвакуатора, который прибыл на место ДТП для погрузки поврежденного транспортного средства.

Инспекторы погибли на месте происшествия, водитель автомобиля-эвакуатора с телесными повреждениями доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу.

Как отмечают в пресс-службе, место ДТП, которое оформляли работники ДПС, было ограждено информационным табло „Внимание! Оформление ДТП”, указывающим знаком „Объезд препятствия с правой стороны” и сигнальными светоотражающими конусами. На отмеченном участке дороги также установлено ограничение скорости движения до 40 км/час., однако нетрезвый водитель на эти предостережения не среагировал.

По факту дорожно-транспортного происшествия Днепровским райуправлением ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины „Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет. Водитель автомобиля „ВАЗ-2105”, житель Киева, 1974 г.р., задержан.

Департамент ГАИ МВД Украины выражает искренние соболезнования близким и родным погибших при исполнении служебных обязанностей работников столичной Госавтоинспекции сержантов милиции О.Шинкаренко (1985 г.р.) и Р.Остапенко (1984 г.р.).