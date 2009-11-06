На Черниговщине автобус врезался в дерево: трое травмированных

В Черниговской области на автодороге Прилуки-Варва-Сребное-Обухово водитель автобуса “I-VAN А07А1-60”, двигаясь в направлении г. Варва, на закругллении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в автобусе на момент аварии находилось шесть пассажиров.

В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения.