На Черниговщине автобус врезался в дерево: трое травмированных
11:43, 06 ноября 2009Разное
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В салоне было 6 пассажиров
В Черниговской области на автодороге Прилуки-Варва-Сребное-Обухово водитель автобуса “I-VAN А07А1-60”, двигаясь в направлении г. Варва, на закругллении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в автобусе на момент аварии находилось шесть пассажиров.
В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения.
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