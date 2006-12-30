Откололся арктический ледовой остров размером с донецкий город

На севере Канады откололась часть арктического ледового острова Эллесмер величиной в 66 квадратных километров, сообщает «Немецкая волна».

Эта площадь сравнима с территорией, которую занимает район Манхеттен в Нью-Йорке или город Констановка Донецкой области.

По оценкам научных работников, следующим летом эта ледяная масса может угрожать кораблям и нефтедобывающим станциям в регионе. Причиной раскола ледового массива, который начался еще в прошлом году, называют глобальное потепление.