Во Франции пройдет демонстрация против наступления 2007 года

Члены движения Fonacon ("Фронт оппозиции Новому году") 31 декабря собираются провести в Нанте и Женеве демонстрации протеста, чтобы сказать "Нет 2007 году", передает агентство AFP.

"Покажем всем, что 2006 год был лучше предстоящего 2007", - призывают активисты Fonacon.

Женевский филиал начал сбор подписей под петицией в национальный парламент, с требованием "предотвратить изменения в календаре и отменить переход в следующий год".

Как сообщается на сайте организации, в движение Fonacon, могут войти все желающие, кто не воспринимает себя всерьез, "кому надоело встречать Новый год с серпантином и водить традиционные хороводы".

Впервые акцию протеста против наступления Нового года Fonacon провел в 31 декабря 2005 года. На демонстрацию в местечке Шоше во Франции собрались более 300 человек.

Лента.ру