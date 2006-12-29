Во Франции пройдет демонстрация против наступления 2007 года
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Члены движения Fonacon ("Фронт оппозиции Новому году") 31 декабря собираются провести в Нанте и Женеве демонстрации протеста, чтобы сказать "Нет 2007 году", передает агентство AFP.
"Покажем всем, что 2006 год был лучше предстоящего 2007", - призывают активисты Fonacon.
Женевский филиал начал сбор подписей под петицией в национальный парламент, с требованием "предотвратить изменения в календаре и отменить переход в следующий год".
Как сообщается на сайте организации, в движение Fonacon, могут войти все желающие, кто не воспринимает себя всерьез, "кому надоело встречать Новый год с серпантином и водить традиционные хороводы".
Впервые акцию протеста против наступления Нового года Fonacon провел в 31 декабря 2005 года. На демонстрацию в местечке Шоше во Франции собрались более 300 человек.