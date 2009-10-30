Выборный лозунг «преодолеть бедность» Янукович реализовал за три дня

16:07, 30 октября 2009
Разное
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Вечно «Лидеру» не везет с оформлением документов: то букву лишнюю напишет в автобиографии, после которой ну никак от интеллигентного прозвища не отвязаться, теперь состояние на бумаге растет, как грибы под дождем...

23 октября Виктор Федорович подал в ЦИК документ, где отметил, что за год совокупный доход его семьи составляет 536 тысяч 15 гривен и 35 копеек. А уже 27 октября сумма выросла до 4 миллионов 857 тысяч гривен. С одной стороны, последовательность Виктора Федоровича вызывает восхищение – как быстро воплотил в жизнь один из предвыборных лозунгов. Побороть за три дня бедность в отдельно взятой семье – это вам «не мелочь по карманам тырить». Хотя на ум приходит и другая народная мудрость. О тех, кто в церкви лоб разбивает. Вечно «Лидеру» не везет с оформлением документов: то букву лишнюю напишет в автобиографии, после которой никак невозможно от интеллигентного прозвища отвязаться, теперь состояние на бумаге растет, как грибы под дождем. В действительности, никто и не  сомневался, что Виктору Федоровичу хватает на хлеб с маслом. Вот только зачем так неуклюже врать? Отвечу известным афоризмом: безнаказанность порождает рецидивы.

«Никаких серьезных последствий для репутации Виктора Януковича этот инцидент не будет иметь. К сожалению, у  нас подача деклараций и сами декларации – не больше, чем фикция. Ни один политик не подал реальной декларации о доходах. Это формальность, на которую никто не обращает внимания. Всего несколько процентов избирателей в принципе знают о декларациях. А те, кого эта неправда смущает, на выборах не голосуют, а работают», - говорит политолог Кость Бондаренко.

Существует и противоположное мнение. Например, эксперт Александр Палий убежден, что «ситуация  с двумя декларациями синхронизируется со многими предыдущими поступками Януковича: страусовые туфли, грамматические ошибки, специфические шутки». «На выборах каждая ошибка заслуживает внимания, даже незначительная. Такие ляпы, безусловно, влияют на возможности наращивания рейтинга кандидата», - считает Палий. Но на стабильное электоральное ядро кандидата это не повлияет. Столько уже у нас было скандалов, связанных с каждым из кандидатов, а с политической карты смело разве что Александра Мороза. Другим – как с гуся вода.

По всему свету врут больше всего после рыбалки, в кровати и перед выборами.  Так оно водится. Но, чтобы прибавить капельку надежды для идеалистов и правдолюбов, напомню историю О. Джей Симпона. Спасти звезду американского футбола от уголовной ответственности за убийство жены адвокатам удалось благодаря тезису, с которого мы начинали: «Не верь тому, кто хоть раз  солгал». Именно на этом законодатели построили линию защиты в патовой для их клиента ситуации. «Вы ни разу на своем веку не называли гражданина США с темной кожей обидными словами, и не чувствовали к нему расовой неприязни?» - спросили у полисмена, который первым ворвался в дом афроамериканца, что зарезал неверную жену и ее  любовника. «Нет», - ответил тот под присягой. Ложь была настолько очевидной, что присяжные обвиняемого оправдали.

Вы сейчас вспомните о 10 миллионах долларов, которые он потратил на свою защиту и о том, что через несколько лет О-джей Симпсона таки посадили. Так оно и есть. Сейчас – о другом. Вы верите в то, что Андрей Кислинский просто не захотел делиться воспоминаниями о студенческих годах, а Виктор Янукович продал все, что  у него было, чтобы купить «Межигорье»? И я нет. Человек, который солгал хотя бы раз, так же поступит опять. Он по-другому не может. А вот мы можем кандидатскую ложь не забывать. Чтобы потом не жаловаться, что они на выборах нас опять обманули. 

Наталья Ярцева (Центр оперативного журналистского реагирования)

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