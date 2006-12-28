С 1 января Европа начнет перепродавать подарки

В Бельгии резко возросли предложения товаров на Интернет-аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, порталы Интернет-аукционов с учетом возрастающей с 2000 года тенденции продавать не понравившиеся рождественские и новогодние подарки подготовили специальные рекламные письма и баннеры. Так, на портале Интернет-аукциона eBay появляется баннер: «Не удовлетворены вашими подарками? Продайте их сейчас же». Книжный Интернет-портал Amazon разослал специальные рекламные письма, в которых, в частности, отметил: «Даже Санта-Клаус может ошибиться дымоходом».

Как сообщает бельгийская газета «Le Soir» со ссылкой на пресс-секретаря бельгийского eBay Питера БУРЕНА, в прошлом году Интернет-аукцион зафиксировал значительный рост продаж на аукционе с середины января. При этом, проведеный аукционом опрос среди 4,5 тыс. пользователей показал, что практически 70% готовы перепродать свои подарки, если получат не то, что хотели бы.

«Мы констатируем два периода значительного роста продаж: один только что начался, а второй начнется после первого января», - отмечает П.БУРЕН.

Подобная тенденция отмечается по всей Европе.

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