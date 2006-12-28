В Днепропетровской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Киев. 27 декабря. УНИАН. В Петропавловском районе Днепропетровской области, на автодороге Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Бажаны произошло столкновение грузовика «МАN» с рейсовым автобусом ЛАЗ-699, в котором находились 17 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП пострадали три человека.