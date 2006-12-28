В Днепропетровской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
10:21, 28 декабря 2006Разное
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Пострадали три человека
Киев. 27 декабря. УНИАН. В Петропавловском районе Днепропетровской области, на автодороге Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Бажаны произошло столкновение грузовика «МАN» с рейсовым автобусом ЛАЗ-699, в котором находились 17 пассажиров.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП пострадали три человека.
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