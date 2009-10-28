Исторический дом на Грушевского хотят подарить коммерсантам?

На сессии Киевсовета завтра планируется рассмотреть проект решения, которым предусмотрена передача в собственность неизвестным лицам исторического здания и прилегающего земельного участка по адресу: ул. Грушевского, 8/16.

Об этом информирует пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете.

Как отмечают члены фракции БЮТ, в 2005 году земельный участок на ул. Грушевского, 8/16, был передан в аренду на 15 лет «объединению совладельцев многоквартирного дома для реконструкции нежилых помещений здания с последующей эксплуатацией и обслуживанием дома торговли». В соответствии с новым проектом решения, депутатам предложено отдать этот участок в собственность.

«То есть, не продать, а просто отдать земельный участок с историческим зданием в собственность”, - подчеркнул заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности, депутат фракции БЮТ в Киевсовете Денис МОСКАЛЬ.

По его данным, фактически по этому адресу находится не жилой дом, а один из самых дорогих магазинов Киева, который разместился на всех 5 этажах исторического здания.

«Я очень сомневаюсь, что у владельцев этого бутика нет денег, чтобы платить аренду или выкупить этот участок. Ведь средняя цена, например, куртки в этом магазине – несколько тысяч долларов», - добавил Д.МОСКАЛЬ.

Справка УНИАН: по адресу ул. Грушевского, 8/16 находится магазин SANAHUNT.