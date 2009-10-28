Ученые вывели формулу счастливого брака

Британские ученые утверждают, что секрет успешного брака для мужчины - это жена, которая превосходит мужа интеллектом и моложе него на пять лет, передает Би-би-си.

Такие союзы имеют больше шансов на долголетие, особенно если ни один из супругов не был разведен, заключила группа ученых из британского университета города Бат. Работа была опубликована в журнале European Journal of Operational Research.

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. пар. Оказалось, что если жена старше мужа на три года и более, их шансы на развод в три раза выше, чем если бы они были одного возраста. В обратном случае - если муж старше жены - у них больше шансов на долгую супружескую жизнь.

Наибольшую вероятность прожить долго и счастливо имеют пары, в которых жена намного образованнее мужа. У тех, кто не пережил развод, шансы на долгую супружескую жизнь значительно выше. Но союзы, где только один из супругов был разведен, намного стабильнее, чем те, в которых оба супруга прошли через развод.

Глава исследовательской группы доктор Эммануэль Фрагньере и его коллеги заключают, что мужчины и женщины подбирают себе партнеров на основе "любви, физической привлекательности, схожих вкусов, взглядов и общих ценностей". Вместе с тем, по оценкам ученых, если при выборе второй половины будут приниматься во внимание такие объективные факторы, как возраст, образование и социальное происхождение, то "можно сократить количество разводов".

РБК